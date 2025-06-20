Думаю, что Россия сейчас может помочь Ирану только в политической плоскости. И по сообщениям в СМИ это чётко прослеживается, когда публикуются заявления главы МИД Сергея Лаврова и президента РФ Владимира Путина по Ирану.

Об этом Minval сказал политолог, представитель Всемирного фонда горских евреев СТМЭГИ в Азербайджане Фуад Хаимов, комментируя вопрос о помощи России своему союзнику — Ирану.

«Россия ослаблена войной в Украине и не может поставлять столь нужное сейчас Ирану вооружение. Также России сейчас не хочется идти наперекор президенту США Дональду Трампу, так как он — единственный лидер, который занял более мягкую позицию по отношению к России на Западе», — отметил эксперт.

По его словам, также ядерная программа Ирана с её баллистическими ракетами, которые могут долететь в том числе и до России, не может не волновать Москву: «И хоть это и не озвучивается, но гарантии отсутствия ядерного оружия у Ирана Россию устроят не меньше, чем США и Израиль».

«Что касается российско-иранского Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, то я думаю, что в этом документе имеется много лазеек, которые позволяют не вмешиваться в военные действия обеим сторонам, что и заявляется официальными лицами в России», — сказал Хаимов.

При этом он добавил, что если бы в данном стратегическом договоре содержался соответствующий пункт, то Иран должен был вмешаться в войну на стороне России и сбивать украинские беспилотники и ракеты, летящие на РФ: «Но это не произошло, значит, Россия также не может вмешиваться в войну Израиля против Ирана».

«В любой момент может быть оговорка — в зависимости от того, что скажут в Иране. То есть, если в Иране какое-либо официальное лицо обвинит Россию в том, что она не соблюдает союзнические договорённости, то у России найдётся на то ответ», — подчеркнул он.

Комментируя мнение о том, что России выгодно уничтожение ядерных объектов Ирана, поскольку она бы не потерпела появления ещё одной ядерной державы в регионе, эксперт сказал: «Нельзя сказать, что это выгодно, ведь Россия построила в Бушере АЭС для Ирана, за которую он ещё должен расплатиться. Эти две страны — союзники, партнёры по маршруту Север — Юг, а это очень важный путь, который, в том числе, проходит и по территории Азербайджана».

С другой стороны, продолжил мысль политолог, России невыгодно, чтобы Иран владел ядерным оружием.

«Кроме того, если пострадает вся нефтяная промышленность Ирана, то стоимость нефти может взлететь чуть ли не в два раза, что для России вполне удачный расклад. Если закроется Ормузский пролив, то мир не будет получать достаточные объёмы нефти и газа, что тоже выведет Россию вперёд. В случае вовлечения США в войну между Израилем и Ираном РФ тоже это невыгодно, поскольку для неё был бы не лучшим сценарием приход к власти прозападных сил, поскольку Россия потеряет союзника, который является важнейшим звеном в логистических цепочках с севера на юг и с запада на восток», — считает собеседник.

«Для России было бы удобно, чтобы Иран подписал сделку, которая запрещала бы ему обогащать уран до определённого уровня, а весь обогащённый уран был выведен из Ирана. Об этом говорил и Трамп. И первое место, куда его можно вывести, — это Россия, которая обладает необходимыми технологиями. Поэтому России нужно, чтобы в Иране всё было спокойно и власть не менялась», — заключил Хаимов.