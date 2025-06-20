Американские чиновники, общавшиеся с Politico на условиях анонимности, заявили, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вызывает раздражение как у демократов, так и у республиканцев. Он стал «редкой точкой согласия» в Вашингтоне — всем, похоже, он надоел.

По словам источников, Ермак проявляет некомпетентность в вопросах американской политики, ведёт себя резко и чрезмерно требовательно, а также не всегда точно передаёт позицию США украинскому руководству. Один из собеседников издания назвал Ермака «раздражителем для обеих партий».

В администрации Дональда Трампа, с которой Ермак активно контактировал, он также вызывал недовольство. Источники считают, что его поведение усугубляет и без того напряжённые отношения между Киевом и окружением Трампа — особенно в момент, когда Украине критически важна американская поддержка в войне с Россией.

Один из источников Politico охарактеризовал Ермака как «существенную угрозу» для самой Украины.

Высокопоставленные американские источники всерьёз опасаются, что он неточно передаёт позицию США руководству Украины.