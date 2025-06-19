Украина готова к переговорам на самом высоком уровне. И желательно закончить войну с Россией в этом сроке президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в вечернем обращении украинского лидера Владимира Зеленского.

«Нужно реальное прекращение огня. Нужно реальное окончание войны. Украина готова встречаться на самом высоком уровне — это уровень именно решений», — отметил Зеленский.

По его словам, он готов встречаться в любом формате с теми, кто принимает решения и имеет соответствующие полномочия, в частности с российским президентом Владимиром Путиным, «хоть он и пересидел конституционные полномочия минимум на три срока».

«И желательно закончить войну в этом сроке президента Трампа. Я очень рассчитываю на его помощь. Очень рассчитываю на влияние Соединенных Штатов. Это то, что может помочь. Санкции нужны. Дипломатия нужна. Безопасность нужна», — отметил Зеленский.

Отметим, что каденция Трампа заканчивается 20 января 2029 года.