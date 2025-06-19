Россия является одним из лидеров по инвестициям в азербайджанскую экономику — в первой половине 2024 года прямые иностранные инвестиции из РФ составили $5,7 млрд, что на 8% превышает показатели предыдущего года.

С данным заявлением выступил заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук в ходе сессии «Россия-Азербайджан», организованной в рамках ПМЭФ. Его слова приводит «Спутник».

Он отметил, что между странами сложились союзнические отношения, которые развиваются во всех направлениях.

«Я хотел бы поблагодарить Азербайджан, азербайджанский народ за оказанную помощь при эвакуации наших граждан из Ирана, размещении их в Баку. Это, конечно же, демонстрация тех теплых отношений, которые характерны для наших стран, для наших народов», — заявил Оверчук, добавив, что стратегическое значение в отношениях Азербайджана и России имеет совместная работа по укреплению транспортной связанности в регионе.

«Мы вместе реализуем мероприятия по наращиванию динамики перевозок железнодорожным, автомобильным и воздушным видами транспорта, уделяя особое внимание дальнейшему развитию международного транспортного коридора «Север-Юг», — отметил он.