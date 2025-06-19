Украина и Россия осуществили новый обмен пленными в четверг, 19 июня.

Большинство украинских бойцов были в плену с 2022 года. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

«Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Возвращенные российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь.