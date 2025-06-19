Деньги, выигранные — вдвое слаще, чем заработанные. Эти слова легендарного Эдди Фелсона из фильма «Цвет денег» (1986) давно стали символом азарта и соблазна лёгкого выигрыша. Но за этой фразой скрывается целая индустрия — игорный бизнес, который при грамотном подходе может приносить не только удовольствие игрокам, но и ощутимую выгоду государству.

18 июня в Милли Меджлисе Азербайджана состоялось обсуждение вопроса, которое ещё несколько лет назад казалось невозможным, поскольку был под запретом — легализация казино в стране. После 28 лет запрета (деятельность казино в Азербайджане была запрещена распоряжением главы государства «О некоторых мерах в области борьбы с экономической преступностью» от 27 января 1998 года) идея возвращения игорного бизнеса вновь оказалась в центре внимания, на этот раз — как потенциальный инструмент экономического роста и стимул для туризма.

Напомним, что решение о закрытии казино в Азербайджане на тот момент отражало консервативные взгляды и стремление минимизировать социальные риски, связанные с азартными играми. Однако с тех пор ситуация значительно изменилась: туризм в стране вырос, экономика стала более диверсифицированной, а международный опыт легализации казино в соседних странах продемонстрировал положительное влияние на доходы и развитие инфраструктуры. В связи с этим сегодня в Азербайджане вновь активно обсуждается вопрос о возвращении легального игорного бизнеса как инструмента экономического роста.

Чтобы глубже понять перспективы и вызовы этого шага, редакция Minval обратилась к депутату Милли Меджлиса Вугару Байрамову. В своём комментарии он подробно рассказал о текущем состоянии игорного рынка в мире и привёл примеры успешного опыта соседних стран, которые легализовали казино и добились значительного экономического эффекта.

«В последние годы наблюдается продвижение въездного туризма в различных странах посредством различных инструментов, а также через казино. Это не только оказывает прямое влияние на приток туристов в туристический сектор, но и способствует развитию въездного туризма. В настоящее время общий оборот мировой индустрии казино превышает полтриллиона долларов. За последние годы наблюдается тенденция роста в этой сфере, и прогнозы свидетельствуют о сохранении этой тенденции. Так, в 2023 году доходы индустрии казино составили 540 миллиардов долларов, а в 2024 году возросли до 580 миллиардов долларов. Прогнозируется, что к 2028 году объем оборота достигнет 745 миллиардов долларов», — сказал он.

Депутат также отметил: «Рост числа туристов, приезжающих в Азербайджан, делает актуальным дальнейшее развитие туристической инфраструктуры, а также открытие дополнительных объектов отдыха и развлечений. Как и во многих туристических странах, одним из таких шагов в Азербайджане может стать разрешение на деятельность казино. Несмотря на то, что по территории и численности населения Грузия меньше Азербайджана, она опережает по доходам от туризма. Исследования показывают, что одной из основных причин этого является легализация казино-бизнеса».

Байрамов также отметил, что в 2021–2022 годах оборот ставок и казино в Грузии вырос с 16,45 миллиарда евро до 17,82 миллиарда евро. В 2024 году оборот казино-сектора в Грузии составил 28 миллиардов долларов США. В том же году более 20 тысяч человек были заняты в этой сфере, при этом значительная часть доходов грузинских казино поступала от иностранных клиентов, в том числе от туристов, приезжающих из Азербайджана.