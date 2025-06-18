В Иране практически полностью нет доступа в интернет. Об этом информирует организация NetBlocks, которая занимается мониторингом свободы интернета в мире.

Доступа в сеть у подавляющего большинства иранцев нет примерно с 17:30 по местному времени (совпадет с бак.вр.). Трафик упал примерно до 3% от стандартного потребления.

Позже Министерство связи Ирана проинформировало о временных ограничениях на доступ к интернету в стране. «Соответствующие органы приняли решение ввести временные ограничения на доступ пользователей к сети интернет», — отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, ограничения введены для «предотвращения атак противника» и защиты граждан в условиях чрезвычайной ситуации. Несмотря на ограничения, основные средства связи и внутренние сервисы остаются доступными. Власти Ирана утверждают, что продолжают обеспечивать стабильность телекоммуникационной инфраструктуры на фоне конфликта с Израилем.