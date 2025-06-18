Азербайджанское агентство развития медиа (MEDİA) выступило с осуждением высказываний российского телеведущего Владимира Соловьева, которые были озвучены в ходе программы на телеканале «Россия 1», назвав их проявлением предвзятости и неуважения к Азербайджану.

Об этом говорится в заявлении агентства.

Уточняется, что ведущий, вставший на защиту своего близкого друга, российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, задержанного правоохранительными органами Армении, несколько раз использовал выражение «Арцах», обвинил власти Армении в «дарении Арцаха», и обращаясь напрямую к армянскому народу в прямом эфире, заявил, что его также ждет «судьба Арцаха» в будущем.

«Мы считаем недопустимыми искажения исторических фактов и открытые проявления вражды, которые регулярно звучат в выступлениях Владимира Соловьева. Его высказывания противоречат официальной позиции России и духу азербайджано-российских отношений», — отмечается в заявлении.

MEDİA указывает на то, что озвученная в эфире риторика неприемлема с точки зрения журналистской этики и моральных норм: «Мы решительно осуждаем подобные проявления ненависти и ожидаем извинений».