Пропагандист Владимир Соловьёв вновь отличился неуважением к Азербайджану, встав на защиту российского бизнесмена Самвела Карапетяна, которого задержали в Ереване. В эфире федерального телеканала он использовал формулировку «арцах» — выражение, давно ставшее символом армянских территориальных претензий.

«Тележлоб» Соловьёв, красуясь на экране в позе, явно повторяющей иллюстрацию из старого учебника по психиатрии — «Гордей, левая поза больного шизофренией с бредовыми идеями величия», — не просто вопил и брызгал слюной, пытаясь рассказать всем, какой хороший Самвел Карапетян и как много он сделал для Армении. Российский телеведущий в государственном эфире решил использовать — и использовал несколько раз! — в отношении Никола Пашиняна выражение «туркол» — «сын турка» — в качестве ругательства. А это уже стиль поведения самой оголтелой части армянских фашистов.

Соловьёв в своём стиле призвал армян «вспомнить, кто они», заговорил о «великой христианской традиции» и заявил, что у Армении «отбирают последнее». Кульминацией стал его пассаж о том, что армян «ждёт участь арцаха».

Не станем разбираться, так ли уж виноват Никол Пашинян в том, что оккупация азербайджанских территорий, для которых и было изобретено название «Арцах», закончилась, а Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ. Просто напомним «тележлобу» Владимиру Соловьёву, что признанных границ Азербайджана никто не отменял, уважать их надо — особенно после того, как Россия и Азербайджан подписали Декларацию о союзническом взаимодействии.

Очевидно, что у пропагандиста география заканчивается на границах «русского мира». Стоит напомнить ему и всем реваншистским силам: судьба «арцаха» — это не угроза, а наглядный итог того, чем заканчиваются иллюзии о «великой истории на чужой земле».

Но при таком раскладе кульбиты «тележлоба» Соловьёва в российском государственном эфире предполагают уже другой уровень ответственности — причём и за посягательство на территориальную целостность Азербайджана, и за разжигание межнациональной розни. Так что азербайджанская общественность и аудитория вправе ждать ответа от официальных властей России. И да, в данном случае отсутствие реакции и молчание — это тоже ответ. И совсем не золото.