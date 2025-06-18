Украинский эксперт: Россия «разнесёт» всю страну «Шахедами», если не начать действовать немедленно

Украинский специалист по дронам и связи Сергей Бескрестнов (известный под позывным Флэш) предупредил об угрозе со стороны России, резко нарастившей производство ударных БПЛА типа «Шахед».

«Россия «разнесёт» нам всю страну «Шахедами». Они уже масштабировали производство и продолжают расширяться. Если мы не начнём действовать прямо сейчас, нашей инфраструктуре, промышленности и объектам обороны придёт конец», — заявил Бескрестнов.

По его словам, единственный способ противостоять этой угрозе — срочная организация массового выпуска дронов-перехватчиков и обучение военнослужащих по всей стране их эффективному применению. «У нас нет времени», — подчеркнул эксперт.