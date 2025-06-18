Судя по развитию событий, совместный американо-израильский удар по Ирану — вопрос ближайших часов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эти минуты проводит экстренное совещание с военным кабинетом по линии национальной безопасности. Это этом пишет телеграм-канал Minval-LIVE.

Заявление Дональда Трампа утром о том, что «всё решится в ближайшие два дня», сегодня звучит как предвестие решающей фазы. По оценкам военных экспертов, речь идёт о масштабной воздушной операции с элементами surgical strike — точечными ударами по критической инфраструктуре Ирана. Среди приоритетных целей: подземные ядерные объекты и центры управления КСИР.

Ответ Тегерана в случае удара практически гарантирован — и это понимают даже в Тель-Авиве. Недооценивать Иран — стратегическая ошибка: страна обладает широким арсеналом средств асимметричного ответа, от баллистических ракет до прокси-войск в регионе.

Эту угрозу всегда учитывали и в Вашингтоне. Дональд Трамп на протяжении всего своего президентства избегал прямой военной конфронтации с Ираном, предпочитая экономическое давление и точечные операции. Однако нынешняя ситуация — исключение: Трамп, похоже, готов поставить на кон всё и идти ва-банк.

Таким образом, именно американский удар по Ирану может стать casus belli — формальным триггером для полномасштабной региональной войны. Дальнейшая эскалация будет зависеть от решимости Тегерана пойти на прямую конфронтацию, а также от способности США и Израиля вести затяжную кампанию в условиях многослойной угрозы и вовлечённости нескольких акторов.

Сегодня судьба Ближнего Востока сосредоточена в руках трёх человек — Биньямина Нетаньяху, Дональда Трампа и Али Хаменеи. Именно от их решений зависит, станет ли регион ареной ещё одной масштабной катастрофы.