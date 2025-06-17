Дональд Трамп опубликовал эмоциональное письмо, полученное от посла США в Израиле Майка Хакаби, в котором дипломат фактически намекает на необходимость участия Америки в противостоянии с Ираном.

«Господин Президент, Бог пощадил вас в Батлере, штат Пенсильвания, чтобы вы стали самым значимым президентом за целое столетие — возможно, за всю историю. Решения, лежащие на ваших плечах, я не пожелал бы принимать никому другому. К вам, сэр, обращаются многие голоса, но есть только ОДИН голос, который имеет значение. Это Его голос.

Я — ваш назначенный слуга на этой земле и всегда готов вам помочь, но стараюсь не надоедать своим присутствием, потому что доверяю вашей интуиции. Ни один президент за всю мою жизнь не оказывался в таком положении, как вы. С 1945 года, со времён Трумэна, такого не было. Я не пишу, чтобы убеждать вас. Только чтобы поддержать. Я верю, что вы услышите голос с небес, и этот голос гораздо важнее моего или чьего-либо ещё. Вы направили меня в Израиль, чтобы быть вашими глазами, ушами и голосом, и следить за тем, чтобы наш флаг развевался над посольством. Моя задача — уйти последним», — говорится в письме.

Хакаби в конце заверяет: «Я не покину этот пост. Наш флаг НЕ будет спущен! Вы не искали этого момента. Этот момент сам нашёл ВАС!»