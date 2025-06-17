За несколько часов до удара Израиля по Ирану представители США проинформировали Турцию. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио, пишет Clash Report.

После того как появилась информация о возможном использовании Израилем воздушного пространства Сирии и Ирака, турецкие радиолокационные станции, следящие за военными базами и границами, подтвердили отсутствие признаков враждебной активности.

По данным турецких источников, израильские истребители не нарушали и не использовали воздушное пространство Турции.

В течение первых 24 часов после начала атаки Военно-воздушные силы Турции находились в состоянии повышенной боевой готовности в связи с риском региональной эскалации.