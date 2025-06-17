Израиль и Иран продолжают обмен ударами. Президент США Дональд Трамп прервал участие в саммите G7 в Канаде и срочно возвращается в Вашингтон из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он также призвал всех немедленно эвакуироваться из Тегерана.

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5 человек получили ранения в результате последней ракетной атаки Ирана по Израилю.

09:55 Израильская армия сообщила о ликвидации нового начальника Генштаба Ирана Али Шадмани, назначенного после гибели Алама Али Рашида.

Шадмани курировал КСИР и армию.

09:55 Иранская ракета ударила по Тель-Авиву.





09:41 Израиль ударил по объекту КСИР к западу от Тебриза.

Тем временем, в Израиле воздушная тревога. Сообщается о пусках ракет со стороны Ирана.



