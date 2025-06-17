Союз журналистов Армении осудил усилившиеся в последнее время нападки на представителей масс-медиа. Организация выступила с заявлением на фоне серии инцидентов с применением насилия и административного давления.

В организации расценивают происходящее как часть кампании преследования, которая, по их оценке, началась еще в 2018 году и продолжается до сих пор. Союз обвиняет власти Армении в целенаправленном использовании силы, правовых механизмов и других форм давления для ограничения свободы слова.