Основатель Telegram Павел Дуров обвинил французские СМИ в организованной кампании против мессенджера и подчеркнул, что местная пресса фактически управляется администрацией Макрона.

«Неделю назад Такер Карлсон опубликовал интервью со мной о событиях во Франции. Его осветили СМИ во многих странах — за исключением, что показательно, самой Франции. Ни одна французская газета не упомянула об этом интервью», — отметил Дуров.

По его словам, при этом интерес французских изданий к Telegram остаётся исключительно негативным. Так, ведущая газета Le Monde на прошлой неделе пригласила читателей рассказать, смотрят ли они пиратские трансляции футбола в Telegram — как считает Дуров, это часть более широкой кампании по дискредитации платформы.

«Всего за 7 недель после моего ареста в Париже Le Monde опубликовала 40 негативных статей о Telegram. При этом в 37 из них журналисты не запросили у нас комментариев, нарушив профессиональную этику, и проигнорировали все направленные нами фактические уточнения», — заявил он.

Дуров подчеркнул, что такая ситуация с медиа в Европе вызывает тревогу:

«Именно поэтому платформы вроде Telegram так важны — они дают людям доступ ко всем точкам зрения и возможность самостоятельно делать выводы. Мы верим, что люди умны и достойны того, чтобы знать правду без фильтров».