Шпиона израильской разведки Моссад Исмаила Фикри казнили в Иране, пишет Tasnim.

По данным агентства, он был арестован в декабре 2023 года. Следствие установило, что Фикри пытался передать засекреченную информацию, в том числе данные о стратегических объектах и персонале, сотрудникам израильской разведки в обмен на вознаграждение.

«Согласно имеющимся в досье документам, во время общения со спецслужбами сионистского режима Маудум Исмаил Фикри пытался получить секретную информацию, включая конфиденциальные места и штаб-квартиры, информацию о конкретных лицах, организационных миссиях», — говорится в материале.

После сбора доказательств, включая переписку с двумя офицерами «Моссада» и обнаруженные следы шпионской деятельности на его электронных устройствах, суд признал Фикри виновным в «ведении войны против государства и коррупции на земле».

Верховный суд Ирана утвердил смертный приговор, который был приведён в исполнение через повешение утром 16 июня.