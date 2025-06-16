Десять граждан Таджикистана эвакуированы из Ирана через Азербайджан. Они будут перенаправлены в Таджикистан.

Об этом сообщает Report.

Кроме того, по сообщению посольства России в Азербайджане сообщает, что через государственный пограничный пункт «Астара» также были эвакуированы несколько граждан Беларуси, Сербии и Узбекистана.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, часть россиян, находившихся в Иране, были выведены с территории этой страны через Азербайджан, что позволило им добраться до безопасных мест.