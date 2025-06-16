В Латвии задержан бывший депутат Сейма и член Рижской думы Алексей Росликов, известный своей поддержкой русского языка. Об этом сообщила заменившая его на посту главы партии «Стабильность!» в латвийском парламенте Светлана Чулкова.

5 июня Росликов, выступая в сейме, назвал русский язык родным во время рассмотрения декларации «Об устранении лингвистических последствий» проводившейся в годы СССР в Латвии русификации.

Депутат выступил против включения этого проекта в повестку дня.

9 июня в отношении Росликова возбудили уголовное дело. Депутата заподозрили в оказании содействия России в действиях против республики и разжигании национальной ненависти и вражды.