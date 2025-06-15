Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» ударили по инфраструктуре Армии обороны Израиля в Тель-Авиве.

Об этом говорится в заявлении, представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сариа.

«Йеменские вооруженные силы провели операцию по поражению объектов израильского противника в оккупированном районе Яффо (имеется в виду Тель-Авив), — уточняется в сообщении.

По его словам, ракетный удар проводился в координации с армией Ирана и был нанесен с помощью гиперзвуковых баллистических ракет типа «Палестина-2». Утверждается, что все снаряды достигли своих целей.