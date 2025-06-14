Конфликт между Израилем и Ираном может перерасти в ещё больший хаос. Об этом пишет The New York Times.

«После бурной ночи израильских атак по Ирану, за которой последовал залп иранских ракет по израильским городам в ответ, Ближний Восток проснулся в субботу в радикально изменившемся ландшафте, где воюющие стороны укрепили свои позиции», — отмечает издание.

По мнению NYT, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп пошли на серьёзный риск: первый рассчитывает нанести смертельный удар по иранской ядерной программе и обезглавить военное руководство Исламской Республики, второй — ослабить Тегеран настолько, чтобы принудить его к дипломатическим уступкам, не спровоцировав при этом катастрофических последствий.

Лидеры других стран, включая Кира Стармера и Эммануэля Макрона, призвали к сдержанности, предупредив о риске масштабной дестабилизации на фоне уже идущих войн — в Газе, на ливанской границе и в Красном море, где хуситы атакуют международное судоходство.

NYT пишет, что «смелое нападение Израиля почти наверняка сорвёт попытки Трампа заключить новое соглашение по ядерной программе Ирана». Намёк Трампа на возможность использования удара как рычага для дипломатии «выглядел надуманным» на фоне кадров с горящими жилыми кварталами Тегерана. Цены на нефть резко выросли, фондовые рынки обрушились — мир потрясён перспективой расширения войны, особенно на фоне нестабильной внешней политики Вашингтона.

Издание задаётся рядом ключевых вопросов, от ответов на которые зависит развитие конфликта:

Сможет ли Израиль действительно парализовать ядерную программу Ирана, особенно на таких защищённых объектах, как Фордо, расположенный глубоко в горах?

Подтолкнёт ли атака Тегеран к ускорению создания ядерной бомбы, если после ударов и убийств учёных у него всё ещё остались такие возможности? Эксперты не исключают выхода Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия, что может спровоцировать ядерную гонку на Ближнем Востоке.

Будут ли США втянуты в конфликт ещё глубже, чем уже сейчас, когда они помогают Израилю отражать удары? Если да, то окажутся ли под ударом американские войска и базы в регионе?

Сумеют ли США предотвратить превращение конфликта в полномасштабную региональную войну? И если нет, как это повлияет на расчёты России в войне против Украины и Китая — в отношении Тайваня? Обе державы могут использовать ситуацию, если США окажутся увязшими в очередном ближневосточном кризисе.