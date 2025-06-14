Ночью обострение конфликта между Ираном и Израилем достигло нового пика. Иран возобновил массированные ракетные удары по израильской территории. Под обстрелом оказались ключевые военные объекты — авиабазы Неватим, Пальмахим и Рамат-Давид, а также густонаселённые районы в агломерации Гуш-Дан, включая Тель-Авив, Иерусалим и Шарон.

По сообщениям израильских СМИ, в результате удара погибли как минимум трое человек, свыше 70 получили ранения. Повреждены жилые здания и автомобили, в некоторых районах зафиксированы перебои с электроснабжением. В пригороде Тель-Авива под завалами разрушенных домов спасатели обнаружили пострадавших — как минимум 21 человек получил травмы от баллистических ракет.

В ответ Израиль нанёс удары по территории Ирана. Взрывы были зафиксированы рядом с тегеранским районом Пастур, где, по данным местных жителей, расположены резиденции верховного лидера Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана.

Израильская армия также атаковала объекты в Исфахане, где находится один из крупнейших центров по обогащению урана, а также бронетанковые части и промышленные предприятия в разных регионах Ирана.

Кроме того, обе стороны обменялись ударами по аэропортам: в районе аэропорта Бен-Гурион в Израиле был замечен столб дыма, а в Тегеране взрыв сотряс аэропорт Мехрабад.



Командующий округом Тель-Авива заявил о «огромном материальном ущербе» в результате удара Ирана.

Источник CNN со ссылкой на иранского чиновника сообщил, что Тегеран пригрозил атаковать базы любой страны, которая станет на защиту Израиля.