Комитет по ассигнованиям нижней палаты конгресса США отклонил поправку к проекту о военных расходах, которая предполагала выделение $300 млн на помощь Украине, пишет издание Breaking Defence.

По информации журналистов, парламентарии более часа спорили по поводу данной поправки. Включить ее в документ предложил член палаты представителей от штата Огайо, демократ Марси Каптур.

«Эта мера была отклонена в ходе голосования», — говорится в материале.

В статье приводятся слова председателя комитета по ассигнованиям, республиканца Тома Коула. Как он сказал, одобрение поправки о предоставлении Киеву дополнительного финансирования могло поставить под угрозу поддержку всего законопроекта со стороны членов Республиканской партии.