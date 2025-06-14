Азербайджан создал необходимые условия на погранично-пропускном пункте в Астаре для эвакуации некоторых иностранных граждан из Ирана.

Для эвакуируемых была организована чайная трапеза, передает АПА.

Также был привлечён автомобиль скорой помощи и бригада врачей для оказания медицинской помощи тем, у кого могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Для перевозки эвакуируемых были выделены автобусы.

Напомним, ранее сообщалось, что Азербайджан эвакуирует по суше из Ирана коллектив Большого симфонического оркестра России имени П.И. Чайковского.