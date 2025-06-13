В освобожденных городах Ханкенди и Шуша, а также на территориях Агдеринского и Ходжалинского районов создается новые национальный парк. Об этом сказал руководитель Рабочей группы по вопросам экологии, замминистра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, выступая в Ханкенди на сегодняшнем заседании Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра.

В отделе по связям с общественностью Службы по восстановлению, строительству и управлению в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах сообщили, что национальный парк займет площадь в 100 тыс гектаров, и карта парка уже готова, которая отправлена в Госкомитет по имущественным вопросам.

Новый парк планируется создать до конца этого года.