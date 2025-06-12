Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн заявил, что президент России Владимир Путин не остановится на Украине, если конфликт завершится в пользу Москвы.

Об этом он заявил во время слушаний в конгрессе США, пишет The Hill.

В материале отмечается, что такая риторика «резко контрастирует» с позицией президента США Дональда Трампа по этому вопросу.

Во время слушаний сенатор Линдси Грэм задал Кейну серию вопросов о зарубежных конфликтах, спросив, «остановится ли Путин на Украине», пишет газета.

«Я не верю, что это так», — заявил Кейн, отвечая на соответствующий вопрос.