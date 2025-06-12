Ученые идентифицировали ранее неизвестный вид тираннозавра, который получил название Khankhuuluu mongoliensis. Он жил около 86 млн лет назад. Находка может сыграть ключевую роль в понимании эволюции крупнейших хищников позднего мелового периода, включая знаменитого Ти-Рекса, информирует АВС.

Останки были обнаружены еще в 1970-х гг. в пустыне Гоби (Монголия) и первоначально были отнесены к другому плотоядному динозавру – алектозавру. Долгое время образцы оставались без должного внимания, пока в 2023 г. аспирант Университета Калгари не инициировал их повторное изучение. Исследователь обратил внимание на необычные анатомические черты, такие как воздушная полость в носовой области – структура, нетипичная для подобных видов.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что кости принадлежат новому виду из семейства тираннозавридов. Khankhuuluu mongoliensis оказался относительно небольшим по меркам своих потомков: его рост составлял около двух метров, а масса достигала 750 кг. Несмотря на сравнительно легкое телосложение и способность быстро передвигаться, его череп был менее мощным, чем у более поздних гигантских хищников.

Ученые считают, это открытие восполняет пробел в истории развития тираннозавров и может помочь объяснить, как сравнительно небольшие животные превратились в колоссальных доминирующих хищников своего времени, таких как тираннозавр Рекс, живший на 20 млн лет позже.