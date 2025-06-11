Стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс несколько дней назад звонил предпринимателю и миллиардеру Илону Маску. Разговор шел о конфликте миллиардера с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом информирует The Wall Street Journal (WSJ).

Осведомленные источники поведали, что 6 июня Вэнс обратился к Маску с просьбой наладить контакт с президентом США. После этого разговора бизнесмен прекратил публичную критику главы государства и принёс извинения за недавние публикации в его адрес.

Согласно информации The New York Times, Маск позвонил Трампу в понедельник вечером перед его постом «сожаления».