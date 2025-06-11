Новое исследование Королевского колледжа Лондона выявило связь между регулярным потреблением ультраобработанных продуктов и развитием болезни Паркинсона.

Согласно данным учёных, у людей, часто употребляющих чипсы, сладкие напитки и фастфуд, нарушается баланс кишечной микрофлоры. Это приводит к воспалению, которое может повреждать нейроны, отвечающие за выработку дофамина — вещества, дефицит которого вызывает симптомы болезни Паркинсона.

Кроме того, у пациентов с этим заболеванием обнаружено меньше полезных бактерий и больше вредных, в том числе типичных для ротовой полости. Это подтверждает гипотезу о возможной связи между нарушениями гигиены рта и нейродегенеративными процессами.