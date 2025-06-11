По данным Государственного таможенного и Государственного статистического комитетов, за первый квартал текущего года Азербайджан существенно увеличил объёмы экспорта ненефтегазовой продукции за рубеж. Речь идет о росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,6% или на 98,2 миллиона долларов и достижении показателей в 771,9 миллиона долларов.

За последние пять лет наивысший объём экспорта ненефтегазовой продукции был зафиксирован в первом квартале 2023 года и составил 912,2 миллиона долларов. Несмотря на то, что Россия продолжает оставаться главным рынком сбыта агропромышленной продукции Азербайджана, за последние годы приносит свои плоды и усилия по диверсификации торговля несырьевыми товарами. В частности, в последние годы братская Турция играет всё более заметную роль в ненефтяном экспорте Азербайджана – эта тенденция выражается не только в числах, но и в глубине экономического взаимодействия двух стран.

В течение первых четырёх месяцев 2025 года экспорт сельскохозяйственной и агропромышленной продукции из Азербайджана в Турцию достиг примерно $90,8 млн – это около 28 % от всего ненефтяного экспорта аграрного сегмента, который составил $323,6 млн. За тот же период в Россию поставлено продукции на $321,4 млн, а в Турцию – $187,7 млн ненефтяных товаров. Это свидетельствует о значимой доле турецкого рынка для аграрной сферы республики.

За апрель 2025 года объём поставок товаров ненефтяного сектора в Турцию составил $53,3 млн, уступая лишь России с её $88,5 млн, что подчеркивает стабильный приток в этом направлении. Укрепление экспортных связей поддержано усилиями турецкого торгового ведомства: Азербайджан входит в список приоритетных стран экспорта Турции на 2025 год. Это означает получение мер поддержки, упрощённых процедур и выход на новые логистические каналы.

Успехи сферы ненефтяного экспорта видны и шире: за первый квартал 2025 года объем экспортных поставок неэнергетических товаров составил $771,9 млн, увеличившись на почти 15 % по сравнению с прошлым годом. В этом контексте Турция выступает не просто как целевой рынок, а как союзник и партнёр в интеграции в глобальные экспортные цепи.

Географическое соседство и инфраструктурная связь способствуют интенсивной торговле. Совместные транспортные проекты, такие как железнодорожный коридор Баку–Тбилиси–Карс и газопроводы TANAP, не только укрепляют энергетическое партнерство, но и создают базу для масштабных поставок продукции – от сельхозпродукции до промышленных товаров.

Кроме того, Турция успешно импортирует из Азербайджана не только пищевые продукты. Азербайджан экспортировал в Турцию метанол, электроэнергию и другие промышленные товары, включая электроэнергию и химическую продукцию. В 2024 году общий экспорт Азербайджана в Турцию достиг $5,35 млрд, что составляет более 12–13 % от всего товарооборота страны .

Таким образом, Турция является не просто вторым, но стратегически важным партнёром Азербайджана. У коммерческих аграриев и промышленных предприятий есть возможность оставаться гибкими, динамичными и конкурентными на тех рынках, которые поддерживаются как экономической политикой Азербайджана, так и торговыми инициативами Турции.

Этот двусторонний тренд создаёт устойчивую основу для дальнейшей диверсификации экспортных каналов и укрепления позиций Азербайджана в агробизнесе и промышленном секторе за пределами СНГ.