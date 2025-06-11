Новый вид опасного клеща обнаружен в Турции. Он может переносить свыше 30 возбудителей болезней, информирует NTV.

Клещ Haemaphysalis longicornis, предположительно восточно-азиатского происхождения, известен тем, что способен переносить опасные заболевания, которые поражают домашний скот. При этом он потенциально опасен и для человека, убежден профессор биологии из университета города Токат Адем Кескин.

Он отметил, что впервые 56-й по счету вид клеща в Турции был обнаружен в прошлом году и доставлен в медучреждение жителем Стамбула. «Проведенные с сентября 2024 года исследования показали, что клещ проник в Турцию три-четыре года назад», — отметил ученый.