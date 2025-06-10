Нападки украинского лидера Владимира Зеленского на Венгрию объясняются тем, что страна не хочет, чтобы ее втягивали в военный конфликт и ее граждане умирали за Украину. С данным заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на выпады и угрозы Зеленского.

«Президент Зеленский выступил против нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину. Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах, и мы не хотим, чтобы венгерские деньги шли на Украину», — написал Орбан в Facebook.