Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного развитию национального кинематографа, поведал, что нехватка картофеля в государстве возникла из-за внутриполитических причин.

Президент указал на то, что проверка, проведенная комитетом государственного контроля, выявила причастность ряда лиц к созданию искусственного дефицита. Он отметил, что картофеля в стране было достаточно, но отдельные лица задерживали поставки, чтобы продемонстрировать, что вмешательство президента в регулирование цен привело к негативным последствиям.

«А когда президент с наручниками пришел, на стол положил, бульба появилась», — приводит ТАСС слова Лукашенко.