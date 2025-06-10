Отец Илона Маска Эррол Маск заявил, что его сын хотел купить космическую ракету в России. Об этом он сказал в ходе выступления на «Форуме будущего 2050».

Он отметил, что в начале своего пути в космической индустрии его сын захотел приобрести ракету в России. Но российская сторона отказала ему, восприняв предложение о покупке как шутку. «Илон находился в России и хотел купить здесь ракету. Как нам всем известно, именно в России производят одни из лучших ракет в мире. Однако ракеты ему не продали, так как восприняли его намерение как шутку», — поведал Эррол Маск.

По его словам, после этого его сын вернулся в Калифорнию, где совместно с несколькими энтузиастами начал проектирование собственной ракеты. Это впоследствии привело к созданию компании SpaceX.