Правоохранители задержали в Екатеринбурге главаря праворадикальной группировки Петра Колесова, на него составлен протокол о публичной демонстрации нацистской символики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Сегодня правоохранительные органы задержали лидера одной из праворадикальных группировок Петра Колесова. На него составлен административный протокол за публичную демонстрацию нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Его дальнейшую деятельность на предстоящие две недели определит суд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Колесов управляет спортивными клубами в Екатеринбурге и Арамили. В настоящее время прорабатывается вопрос о проверке деятельности клубов. «Работа по искоренению идеологии неонацизма продолжается и стоит на особом контроле у руководства силовых ведомств региона», — отмечается в сообщении.

Как сообщают росСМИ, именно Колесов воспитал радикала, который в апреле пытался убить двух бездомных в Екатеринбурге.