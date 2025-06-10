Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он заявил, что политика Орбана является антиукраинской, манипулятивной и работает в интересах Кремля.

Об этом Зеленский сказал в интервью венгерскому изданию Valasz Online.

В разговоре Зеленский выразил возмущение по поводу использования его изображения на билбордах в Венгрии в рамках предвыборной кампании Орбана.

«Как он может использовать мое лицо для собственных избраний? Я не давал ему на это разрешения! Я президент другой страны. Он неправильно использует меня для своей внутренней политики. В других странах нет билбордов Орбана. Потому что это было бы неэтично», — отметил украинский президент.

Зеленский напомнил, что Орбан не впервые использует войну в Украине для своих политических целей.

«Он приезжает с визитом, говорит о завершении войны, а потом едет в Россию. Это честные отношения? Нет, это не так. Он едет куда-то еще, чтобы обсудить нас», — подчеркнул Зеленский.

По словам президента Украины, такие действия Орбана способствуют не только распространению дезинформации, но и провоцируют радикализацию общества внутри самой Венгрии. Он предостерег, что это может иметь серьезные последствия как для двусторонних отношений, так и для безопасности Европы в целом.