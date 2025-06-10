Британский и канадский политолог украинского происхождения Тарас Кузьо, комментируя скандальное заявление помощника президента России Владимира Мединского, обвинил СССР и Россию в сознательном разжигании конфликта в Азербайджане через поддержку армянского сепаратизма — сначала в Азербайджанской ССР (1988–1991), а затем и в независимом Азербайджане (1992–2023). По его словам, Москва всегда действовала в интересах (христианской) Армении и в ущерб Азербайджану.

В результате, утверждает эксперт, Армения одной из первых превратилась в марионеточное государство России, предоставив Кремлю военные базы и фактически передав контроль над своими границами ФСБ.

Тарас Кузьо также подчёркивает, что Россия при Ельцине и Путине поддерживала сепаратистские движения и в других странах бывшего СССР — в Молдове (Приднестровье), Украине (Крым), Грузии (Южная Осетия, Абхазия, Аджария). Все эти конфликты он называет прокси-войнами, призванными сохранить влияние Москвы в регионе.

Политолог проводит параллели с Украиной, где Россия дважды вторгалась — в 2014 и 2022 годах. В первом случае были созданы марионеточные образования ДНР и ЛНР, а во втором — произошла масштабная аннексия украинских территорий: Крыма (2014), Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей (2022).

«Россия, будь то при “демократе” Ельцине или при имперском националисте Путине, всегда оставалась врагом государств, получивших независимость после распада СССР», — резюмирует Тарас Кузьо.