Владимир Мединский, помощник президента РФ, в очередной раз оправдал свой сомнительный титул «Мистер Ляп» или «Мистер «Язык поскользнулся»». Сей господин, который по совместительству руководит российской делегацией на переговорах с Украиной в Стамбуле, решил блеснуть знанием предмета. «Если остановить конфликт по линии фронта и не договориться о мире настоящем, просто заключить какое-то перемирие, то это будет — знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах, — то этот регион превратится в огромный Карабах, — заявил он. — Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками вступит в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война».

МИД Азербайджана Владимиру Мединскому уже ответил, и ответил жёстко. Но воздержимся от цитирования, тем более что Minval уже опубликовал ответ внешнеполитического ведомства. Добавим кое-что от себя.

Прежде всего, Карабах никогда не был «спорным регионом между Арменией и Азербайджаном». Сразу же после распада СССР Азербайджан был признан мировым сообществом в своих нынешних границах, и эти границы включали и включают Карабах. Территориальные претензии и оккупация чужой территории не делают эту территорию «спорной» — примерно так же, как оккупированный немцами Смоленск в «сороковые, роковые» не превратился в «спорный регион между СССР и Германией». Да, в мире есть «спорные территории», на которые претендуют два или более государств, и у каждой стороны свои серьёзные аргументы, как, например, Фолклендские острова, но Карабах к спорным территориям не относился и не относится. Тем более очевидно, что сравнивать 44-дневную Отечественную войну с украинской войной с её российской стороны как минимум некорректно. Как напомнил МИД нашей страны, «Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность ни одной страны и не вёл агрессивную войну против какой-либо страны. В 2020 и 2023 годах Азербайджан провёл Отечественную войну и антитеррористические мероприятия на своих суверенных и международно признанных территориях».

Более того, на официальном уровне Карабах территорией Азербайджана признавала и признаёт Россия. Это, конечно, не мешало Москве вести политику на Кавказе по принципу «разделяй и властвуй» вообще и поддерживать армянскую агрессию против Азербайджана в частности. Именно благодаря военной помощи России, будем откровенны, стала возможной оккупация Арменией до 20% территории Азербайджана. Мы прекрасно помним, как на стороне Армении воевали регулярные российские части, как 366-й полк «порезвился» в Ходжалы и Малыбейли, как Псковская дивизия ВДВ открывала для Армении «Лачинский коридор», как уже во время 44-дневной Отечественной войны из России в Армению летели самолёты с оружием, и как после войны под прикрытием российских миротворцев Армения держала в Карабахе 15-тысячную группировку своих войск с сотнями единиц танков и другой бронетехники, ствольной и реактивной артиллерии, РЭБ и т. д. Тем более помним, как уже после войны Москва пыталась вбросить на переговорах тезис об «отложенном статусе» Карабаха. Но никогда официальные представители Москвы, включая главу МИД РФ Лаврова, не называли Карабах «спорной территорией». Прекрасно понимая, что никаких юридических прав у Армении на Карабах не было и нет, что рассчитывать она может только на грубую силу (причём не свою) и на «когда-нибудь в Баку будут вынуждены признать реалии». Сегодня не осталось и грубой силы. А вот у Мединского язык побежал впереди реальной ситуации.

И как это понимать? Ладно, когда такой ляп допускает какой-нибудь блогер или даже журналист, который вчера писал о сельском хозяйстве, а сегодня решил переключиться на политику и ещё не очень разобрался в тонкостях и терминах. Но Мединский? Выпускник МГИМО? Помощник президента РФ? В таких тонкостях положено разбираться по штату. А если не разбирается, то, по крайней мере, как бы это поделикатнее, не делать заявлений по теме, в которой он некомпетентен.

Впрочем, те, кто, как говорится, «в теме», если речь идёт о Мединском, уже давно ничему не удивляются. Во всяком случае, после 2013 г., когда Владимир Мединский, занимавший в то время пост министра культуры, в интервью одной из американских русскоязычных газет заявил буквально следующее: «Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с Первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия ещё сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома». Затем Мединский угодил в новый скандал — в его докторской диссертации обнаружили слишком много «заимствований», а проще говоря — плагиата. Разбирательство тянулось несколько лет, но в конце концов степень доктора наук Мединскому оставили. Негоже членов правительства и помощников президента обижать.

В бытность министром культуры Мединский не стеснялся «тормозить» прокатные удостоверения для иностранных лент, чтобы создать режим наибольшего благоприятствования «идеологически правильному» российскому кино. Именно по его решению на российские экраны так и не вышла комедийная лента «Смерть Сталина».

В 2015–2016 годах Мединский угодил в ещё один скандал. В 2015 году российский Госархив рассекретил сенсационный доклад главного военного прокурора Николая Афанасьева: как оказалось, история о героическом подвиге 28 панфиловцев, которые остановили немецкие танки под Москвой, была выдумана журналистами газеты «Красная звезда», число 28 просто взяли «с потолка», а на поле боя после скорого освобождения этого района были найдены всего трое погибших. А Мединский по этому поводу заявил: «Это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться. А люди, которые это делают, мрази конченые».

Реакция Мединского на доклад Афанасьева — тот случай, когда в капле воды можно увидеть море. Владимир Мединский, который отвечает в России за гуманитарную сферу и возглавляет «борьбу с фальсификациями истории», обрушивается с площадной бранью на тех, кто ставит под сомнение заведомую ложь. А после доклада Афанасьева сомнений в том, что подвиг панфиловцев просто выдуман, будем реалистами, нет. Как и многие другие «героические истории» времён Второй мировой войны. Именно Мединский, как уверены многие российские эксперты, ввёл в политическую моду ругань и оскорбления вместо аргументов. И тем более с его именем связывают множество попыток «секвестировать» историю, вымарав из неё неудобные для нынешней российской власти факты. Этакое оруэлловское «министерство правды».

И вот теперь этот субъект — с «лишней хромосомой» (медики поймут), весьма вольным обращением с историческими фактами и явным недостатком знаний по основам международного права — решил высказаться по Карабаху. И тут уже не получится не спросить, используя лексику того же уровня, которую так любит Мединский: а какого, собственно, корнеплода? Просто для «красного словца»? Но неудачно выбрал пример? Или… определённые круги в Москве всё ещё рассчитывают использовать Карабах в своих целях?

Ну что же, вынуждены напомнить о реалиях. В ходе 44-дневной Отечественной войны и антитеррористических рейдов Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и государственный суверенитет. Сегодня наша страна полностью контролирует ситуацию в Карабахе, и время закулисных политических игр на карабахскую тему уже прошло. Причём прошло безнадёжно. И как бы ни хотелось вернуть ситуацию к 1992-му или даже 2015 г., лучше в такие игры методом тыка не играть.

А что касается господина Мединского… Плагиат в диссертации, вольное обращение с фактами и недостаток общей культуры — это, конечно, его личные проблемы. Но когда такой персонаж становится помощником президента и позволяет себе высказываться на чувствительные темы для других государств — это уже проблема для страны, которую он представляет. Потому что из такого «подбора кадров» тоже будут сделаны очень серьёзные выводы.