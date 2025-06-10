Шведской экоактивистке Грете Тунберг следует пойти на курсы по управлению гневом.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Его попросили прокомментировать ситуацию с захваченным израильскими военнослужащими судном «Мадлин», на котором была Тунберг.

«Она странный человек. Она молодая, раздраженная. Не знаю, настоящий ли это гнев. В это трудно поверить. Я видел, что произошло. Она определенно не похожа [на других]. Я думаю, ей нужно пойти на курсы по управлению гневом. Это моя главная рекомендация для нее», — сказал Трамп.

Главу государства спросили, как он относится к обвинению в похищении в адрес властей Израиля со стороны экоактивистки. «Думаю, у Израиля и без похищения Греты Тунберг хватает проблем», — ответил Трамп.