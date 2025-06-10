Известный итальянский футбольный специалист Лучано Спаллетти заявил в ходе пресс-конференции, что уйдет с поста главного тренера сборной Италии после матча с командой Молдовы, который пройдет 9 июня. Его слова приводит Sky Sport Italia.

Спаллетти отметил, что узнал о решении уволить его от главы Федерации футбола Италии Габриэле Гравины. При этом итальянец заявил, что хотел бы остаться в сборной.

На вопрос о том, что больше всего расстроило его в работе со сборной, Спаллетти сказал, что так и не смог добиться от команды желаемого уровня игры.