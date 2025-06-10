Совокупный капитал российских миллиардеров с начала текущего года увеличился на $22,55 млрд, достигнув $317,7 млрд. В глобальном рейтинге 500 богатейших людей планеты находятся 22 гражданина России.

Бессменным лидером остается Владимир Потанин («Норникель»), чье состояние увеличилось на $3,82 млрд — до $31,7 млрд. На второй позиции остается совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с $25,9 млрд (+$561 млн). Третье место занимает бенефициар НЛМК Владимир Лисин, активы которого сократились на $1,62 млрд (до $24,2 млрд). Данные выводы сделаны на основе Bloomberg Billionaires Index (BBI).