Жизнь в России за последние годы улучшилась, это произошло благодаря деятельности президента Владимира Путина, у которого следует учиться лидерству.

Об этом заявил предприниматель Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска. При этом он не ответил на вопрос, собирается ли встретится с российским президентом.

«Думаю, он [Путин] — очень впечатляющий человек, очень впечатляющий и устойчивый. Это он доказал <…> Консультанты сообщили мне прошлым вечером, что несколько лет назад жизнь [в России] не была очень хорошей, но сейчас все гораздо лучше. И это, очевидно, [достигнуто] во многом благодаря хорошему лидерству. Так что я попросил бы его [Путина] научить меня такому лидерству» — приводит ТАСС слова Эррола Маска на Форуме будущего — 2050 в Москве.