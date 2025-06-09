Украинский боксер Александр Усик пригласил американского лидера Дональда Трампа в Киев, чтобы тот смог лично увидеть ракетные обстрелы со стороны России. В интервью CNN он выразил готовность поселить президента у себя дома и обеспечить его «полной безопасностью».

Усик уверен, что Трамп должен ответить за свои слова, когда он обещал быстро завершить войну России против Украины.

«Он сказал, что за месяц или за день он остановит эту войну. Он не отвечает за свои слова», – отметил спортсмен.

Поэтому Усик пригласил Трампа прилететь в Киев. Боксер сказал, что готов приютить главу Белого дома у себя дома в течение недели, чтобы тот своими глазами увидел, «как над ним летают ракеты и как живут люди в Украине».

«Я предлагаю ему свой дом. Пусть приезжает в Украину. Я дам ему свой дом и своих телохранителей. Я обеспечу ему полную безопасность. Пусть приезжает и живет неделю, не один день, пусть приезжает тайно, чтобы никто не знал, что он приехал», – отметил Усик.