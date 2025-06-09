Вслед за Тегераном, где с 2019 года действует запрет на выгул собак, власти ещё как минимум 18 городов Ирана ввели аналогичные ограничения. Запрещены не только прогулки с питомцами, но и их перевозка в личном транспорте.

После исламской революции 1979 года собаки в Иране официально считаются «нечистыми» животными и символом западного влияния. Хотя формального запрета на владение собаками в стране нет, власти последовательно осложняют жизнь владельцам домашних животных.

Так, с 2010 года запрещена реклама зоотоваров, а в 2014 году депутаты даже предлагали ввести штрафы и публичную порку для выгуливающих собак — правда, тогда законопроект не был принят.