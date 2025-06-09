Министерство иностранных дел Турции осудило действия израильских военных против судна Madleen, которое направлялось в Газу с гуманитарной помощью и на борту которого находились турецкие граждане. Инцидент произошёл в международных водах.

«Это вопиющее нарушение международного права. Подобный акт со стороны правительства Нетаньяху угрожает свободе судоходства и морской безопасности и вновь доказывает, что Израиль действует как террористическое государство», — говорится в заявлении.

Анкара подчёркивает, что мировое сообщество продолжит «законное сопротивление геноцидной политике Израиля, который использует голод как оружие и блокирует гуманитарную помощь».

«Агрессия и беззаконие не заставят замолчать тех, кто защищает достоинство человека и универсальные ценности», — сказано в заявлении.