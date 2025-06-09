Судно Madleen из состава коалиции «Флотилия свободы» не достигло берегов Газы и было направлено к израильским водам. Об этом заявили в МИД Израиля, отметив, что все находящиеся на борту активисты, включая Грету Тунберг, будут возвращены в свои страны.

«Существуют проверенные пути доставки помощи в Газу — и они не включают селфи для Instagram. Та небольшая часть гуманитарного груза, которую не использовали «звезды» на борту, будет передана жителям Газы через официальные каналы», — заявили в израильском МИДе.

Ранее агентство Reuters сообщило, что судно было окружено израильскими беспилотниками, которые распылили неизвестное белое вещество, после чего на борт зашли израильские военнослужащие.