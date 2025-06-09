Иностранцам, допустившим за рубежом действия, которые власти сочтут нарушающими интересы России, могут запретить въезд в страну. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Айрата Фаррахова, одного из авторов законопроекта о конфискации имущества граждан, наносящих вред интересам РФ за пределами её территории.

Ключевой поправкой к документу станет расширенный перечень правонарушений, в том числе для иностранцев. В него предлагается включить злоупотребление свободой СМИ, нарушения в деятельности иноагентов, пропаганду нацистской символики, разжигание ненависти, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, дискредитацию российских вооружённых сил, распространение экстремистских материалов и отождествление действий СССР с нацистской Германией.

Сейчас российский КоАП позволяет наказывать граждан за границей лишь по трём статьям, включая участие в «нежелательных организациях». Новый законопроект значительно расширит эти рамки. По мнению экспертов, это создаст юридические основания для штрафов при въезде в РФ, а также позволит привлекать к ответственности уехавших россиян и иностранных граждан, включая иноагентов.