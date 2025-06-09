Премьер-министр Великобритании Кир Стармер является наименее воинственным лидером в мире. Об этом заявил журналист Джереми Кларксон на страницах The Sun.

Он отметил, что Стармер «просто издаёт звуки, чтобы выглядеть крутым», и не является жёстким.

«Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, — это сам Кир Стармер, потому что он, возможно, наименее воинственный лидер, которого когда-либо видел мир. Он — стебель сельдерея в паршивом костюме», — добавил журналист.

Кларксон напомнил, что Стармер будет на посту премьера ещё четыре года. Журналист признал, что опасается такой перспективы.