Супруга французского лидера Эммануэля Макрона Брижит выбрала странную обувь во время государственного визита в Монако. Данное мнение выразил в соцсети Х руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«На случай государственного визита не нашлось ничего более подходящего, чем эти кроссовки, Брижит? А как же французская элегантность?» — съязвил политик.

Судя по опубликованным кадрам, первая леди Франции дефилирует вдоль бортика бассейна рядом с княгиней Шарлен. Брижит Макрон одета в брючный костюм и массивные белые кроссовки. Супруга князя Монако, в свою очередь, выбрала черно-белое платье в полоску. На ногах у нее туфли-лодочки.