Археологи считают, что нашли Святой Грааль, из которого, согласно Евангелию, пил Иисус Христос во время Тайной вечери, информирует Mirror.

Они заявили об удачных раскопках под фасадом знаменитой скальной гробницы Эль-Хазне в древнем городе Петра, Иордания. Среди найденных древних сокровищ — чаша, максимально напоминающая образ Святого Грааля, что вызвало широкий интерес со стороны историков, исследователей и любителей мистики.

Работы велись с использованием современного оборудования, применялся и георадар, который выявил ранее неизвестные полости под землей. Это дало основание предположить, что под Эль-Хазне могут находится дополнительные камеры или даже целые помещения.